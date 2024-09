ROMA (ITALPRESS) – Sarà ancora Sabatino Aracu a presiedere la World Skate per il prossimo quadriennio olimpico. Lo hanno sancito per acclamazione i 73 delegati che oggi hanno preso parte al Congresso elettivo che si è tenuto a Roma, presso il Salone d’Onore del Coni. Presenti il Presidente del Coni Giovanni Malagò ed il Presidente ASOIF Francesco Ricci Bitti, con la lettera di saluto del Presidente Cio, Thomas Bach. Sabatino Aracu, in carica alla World Skate dal 2005 e presidente anche della Federazione italiana Fisr, subito dopo il voto che lo vedeva candidato unico alla presidenza del massimo organismo sportivo internazionale delle discipline a rotelle, divenuto olimpico con lo Skateboarding da Tokyo 2020, ha dichiarato: “Grazie a tutti i paesi che, dandomi ancora piena ed unanime fiducia, continuano a credere in un progetto mondiale dopo il traguardo olimpico. Siamo finalmente full member tra le discipline a cinque cerchi. Un risultato che si consolida con il riconoscimento internazionale e l’apprezzamento dello stesso Comitato Olimpico Internazionale. Una grande conferma proprio quando in questi giorni sono in corso in Italia i World Skate Games 2024. Un esempio innovativo, un modello non solo sportivo, ma anche finanziario e promozionale, la migliore immagine per le nostre splendide discipline sempre più urban e young!”.

