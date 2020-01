Una serata all’insegna di sport e solidarietà. È stato tutto questo l’edizione 2020 dei Fise Awards che ieri, al Salone dei Cavalieri del Rome Cavalieri-A Waldorf Astoria Hotel Resort, ha visto protagonisti i migliori atleti degli sport equestri, distinti in campo internazionale grazie ai loro risultati nel 2019. A fare gli onori di casa è stato il presidente della Fise, Marco Di Paola. Numerosi gli ospiti della serata. Volti noti del mondo dello sport, della televisione e dello spettacolo. Anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha voluto raggiungere il Rome Cavalieri per salutare gli ospiti dell’edizione 2020 dei Fise Awards. Ad avvicendarsi sul palco nella serata condotta da Savino Zaba e Carolina Rey con il contributo tecnico di Cristian Micheli, sono stati i migliori cavalieri e le migliori amazzoni che l’Italia ha visto trionfare nel 2019. Numerosi i successi e i protagonisti che il mondo dell’equitazione ha voluto festeggiare. A Federico Lunghi, azzurro della nazionale italiana di paradressage è andato l’oscar di “Atleta dell’anno”. Il quarantunenne milanese, noto come “Fedone nazionale”, ha rappresentato l’Italia in occasione degli ultimi tre Campionati d’Europa e dei Fei World Equestrian Games di Tryon 2018. Tra i grandi successi del 2019 non potevano mancare quelli relativi alla qualifica olimpica a squadre nella disciplina del Completo, ottenuta grazie all’agente delle Fiamme Oro Pietro Roman, Arianna Schivo, Caporal maggiore Giovanni Ugolotti, 1° aviere scelto Vittoria Panizzon, ma anche al pass olimpico individuale consegnato all’Italia grazie alle prestazioni del carabiniere scelto Emanuele Gaudiano. È stato proprio Gaudiano a vincere lo speciale premio “L’Italia nel Mondo”, assegnato da Cavallo Magazine sulla base della votazione online effettuata direttamente dai lettori della rivista di settore. Un momento particolare è stato dedicato allo Csio di Piazza di Siena 2020 in programma l’ultimo fine settimana di maggio e ai Mondiali di Attacchi e Completo 2022, che la Fei ha assegnato all’Italia e che si svolgeranno al Centro Equestre Ranieri Campello ai Pratoni del Vivaro. Il segretario generale della Fise, Simone Perillo, ha ricordato che la Federazione Italiana Sport Equestri ha proposto l’inserimento del Polo sulla neve tra le discipline dei Giochi Olimpici invernali e Fise Awards è stata l’occasione per ricordare come si stia lavorando in questa direzione anche grazie all’Italia Polo Challenge Cortina 2020, in programma proprio il 21 e 22 febbraio prossimi nella cittadina “Regina delle Dolomiti”. Il Gala, organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri, ha portato in primo piano l’organizzazione umanitaria Fondazione Operation Smile Italia Onlus. Proprio durante la serata il presidente della Fise, Marco Di Paola, e la vice presidente di Fondazione Operation Smile Italia Onlus, Beatrice Menis dalla Chiesa, hanno firmato un protocollo d’intesa che non solo prevede che l’organizzazione diventi Charity Partner della Fise, ma vedrà anche i due enti collaborare nella divulgazione del progetto Smile House per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica su questa particolare patologia. “Con i Fise Awards – ha detto Marco Di Paola, numero uno della Fise – la Federazione Italiana Sport Equestri vuole ringraziare tutti i cavalieri e le amazzoni che anno dopo anno contribuiscono a portare in alto il tricolore. Si tratta di un momento molto sentito dagli atleti del nostro meraviglioso mondo, che rispondono sempre in massa con la loro presenza. I valori dello sport – ha aggiunto il presidente – sono la colonna portante dei Fise Awards. Solidarietà e integrazione sono aspetti imprescindibili della sana attività sportiva. E anche per questo la Federazione ha voluto dare un forte segnale, sottoscrivendo il protocollo d’intesa con la Fondazione Operation Smile Italia Onlus che diventerà Charity Partner di Fise e alla quale sarà devoluto il ricavato della serata”.

