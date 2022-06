ROMA (ITALPRESS) – “Sport, Intrattenimento e Digitalizzazione. L’enter(sport)ainment come nuovo modello di business”. E’ questo il titolo del libro di Paolo Carito, con Agostino Piacquadio e prefazione di Fabio Capello pubblicato da Franco Angeli editore, disponibile in tutte le librerie e i negozi online. Il volume è rivolto a operatori, studenti e curiosi dello sport business, approfondisce le best practices e i trend che attendono l’industria in ottica di innovazione digitale e dimensione spettacolare. La prefazione di Fabio Capello indica la direzione del libro con un rapido excursus e approfondimento dell’esperienza manageriale durante il periodo al Milan, a testimonianza di come il calcio, e più in generale lo sport, abbia sempre avuto una importante commistione con i temi del business, management, fan engagement e intrattenimento.

Uno dei passaggi più importanti della sua prefazione è infatti legato alla visione della trasformazione del mondo sportivo:”Alla luce del mio percorso, posso dire di avere l’esperienza e gli strumenti per capire come, e in quale direzione, stia cambiando il mondo dello sport professionistico. Oggi, al centro dello sport c’è l’utente. Fino a pochi anni fa, un’azienda che produceva sport aveva al centro del proprio focus il raggiungimento dei migliori risultati in termini di performance competitiva. Oggi, al centro dell’attenzione del management di un’azienda sportiva ci sono gli utenti: cioè coloro che “utilizzano” l’azienda sportiva stessa, in maniera continuativa e diretta, senza legami diretti e costanti con l’evento sportivo in se stesso nè con il risultato agonistico dell’evento”.

