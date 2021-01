ROMA (ITALPRESS) – La vittoria all’Olimpico in casa della Roma, la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia e gli elogi di Papa Francesco. La magica serata dello Spezia, ha avuto un prologo eccezionale anche stamane. “Prima di tutto, complimenti, perchè ieri siete stati bravi. Complimenti! In Argentina si balla il tango e il tango è la musica due per quattro [si basa sul tempo dei due quarti]. Voi oggi siete 4 a 2 [si riferisce alla vittoria della sera precedente], va bene. Complimenti e coraggio!”. Le parole che il Papa ha rivolto allo Spezia durante la visita della squadra, prima dell’udienza generale. “Grazie per questa visita, perchè a me piace vedere lo sforzo dei giovani e delle giovani nello sport, perchè lo sport è una meraviglia, lo sport “porta su” tutto il meglio che noi abbiamo dentro. Continuate con questo, perchè ti porta a una nobiltà grande. Grazie per la testimonianza”, ha aggiunto Papa Francesco.

