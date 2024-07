LA SPEZIA (ITALPRESS) – Un’impresa che festeggia l’80esimo anniversario. “Spezia 80 anni da una storica vittoria” è l’evento organizzato dalla Provincia per raccontare il trionfo nel campionato di calcio del 1944. In tanti hanno affollato la sala consiliare del palazzo di via Veneto per ascoltare la conferenza “La lunga linea bianca”. A raccontare la storia delle “aquile”,

Italo Cucci, scrittore e direttore editoriale dell’agenzia Italpress, lo scrittore e giornalista Armando Napoletano, accompagnati dalle letture di Riccardo Monopoli.

Ad aprire la cerimonia le parole del presidente della Provincia Pierluigi Perracchini, con il delegato del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco della Spezia, Pietro Muscinesi. “Ancora oggi quella vittoria e quella squadra le sentiamo nostre. Uno scudetto conquistato da un gruppo di ragazzi che hanno vestito la gloriosa divisa dei Vigili del fuoco, partecipando ad un campionato atipico, ma sempre regolare, nei giorni in cui l’Italia viveva uno dei momenti più tragici della storia più recente. E’ importante rivivere un’esperienza che 80 anni dopo continua a regalarci emozioni e la mostra che abbiamo allestito ha permesso di ricordare aspetti storici e umani che non tutti conoscevano. Quella vittoria, in un momento di grande crisi, seppe unire gli spezzini in un sentimento di speranza come solo lo sport può dare”, ha spiegato il presidente Peracchini.

Con l’arrivo della coppa originale vinta nel 1944 e portata in trionfo da una rappresentanza dei Vigili del Fuoco, il presidente Peracchini ha consegnato una maglia commemorativa ad alcuni storici giocatori dello Spezia. Premiato anche un giovane spezzino, Mirko Scamardella, che ha raccontato la storia del 1944 nella sua tesina di diploma intitolata “lo sport che vinse la guerra”. Il giornalista Italo Cucci, arrivato a La Spezia da Pantelleria, ha raccontato il calcio come fenomeno non solo sportivo ma anche culturale, ed è stato premiato dai consiglieri Provinciali, Gabriella Crovara e Marco Tarabugi. La mostra resterà aperta anche oggi fino alle 23.

– Foto Provincia di La Spezia –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]