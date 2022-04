Spese militari, Campomenosi: “Giusto obiettivo 2% Pil”

“Credo sia raggiungibile nel medio-lungo termine e che sia stato giusto farlo, non solo per le necessità emerse in queste settimane con la crisi ucraina, ma perché la NATO e gli Stati Uniti lo chiedevano da tanti anni”. Queste le parole dell’eurodeputato della Lega, Marco Campomenosi, commentando il dibattito in corso in Italia in merito al 2% del PIL nazionale per le spese militari. alp/sat/gtr