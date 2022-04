Speranza “Stop mascherine al chiuso? Confronto in corso”

Sulla questione della fine dell'obbligo per le mascherine al chiuso, "avevamo detto che avremmo preso una decisione l'ultima decade di aprile. C'è un confronto in corso in queste ore con i ministri dei settori competenti e vedremo la scelta migliore". Così il ministro della Salute Roberto Speranza, a margine della conferenza sulla Questione medica organizzato da Fnomceo. tan/mgg/gtr