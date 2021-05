Speranza: “Chiudere la stagione dei tagli nella Sanità”

Non è più tempo di tagli ma di costruire un servizio sanitario all'altezza dei bisogni della società. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un videomessaggio inviato alla Fnopi, Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, in occasione del II Congresso nazionale della stessa federazione. abr/gtr