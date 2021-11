ROMA (ITALPRESS) – “La terza dose in questo momento è fortemente raccomandata per gli over 60, a tutte le persone fragili e a tutti coloro che hanno fatto la dose unica del vaccino Johnson”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa. “La prossima settimana lavoreremo per allargare la terza dose anche ad altre fasce” ha aggiunto “dove si hanno più vaccinazione l’incidenza è più bassa”.

“Siamo all’83,6% di vaccinati con ciclo completo – afferma il commissario straordinario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo – questo vuol dire circa 45 milioni di cittadini che hanno la copertura totale. Coloro che hanno fatto una prima dose sono 46,7 milioni, ovvero l’86,5% della platea. A questi possiamo sommare coloro che sono guariti e siamo intorno ai 600mila soggetti. Si tratta in totale dell’87,7% dei cittadini che in qualche modo hanno una qualche copertura”.

Franco Locatelli, coordinatore del Cts, ha ricordato “quanto detto dal ministro tedesco che ha parlato di pandemia dei non vaccinati. Il rischio di essere infettati e sviluppare una patologia grave è significativamente diverso tra chi è vaccinato e chi non non lo è”.

(ITALPRESS).