Sparatoria nella notte a Monreale, tre le vittime

PALERMO (ITALPRESS) - Salgono a tre le vittime, tra i 23 e i 34 anni, della sparatoria avvenuta in nottata in centro a Monreale (Palermo). L'uomo armato di pistola che ha sparato non è ancora stato fermato. I feriti sono stati ricoverati negli ospedali Ingrassia e Civico. I carabinieri stanno cercando di acquisire le immagini dei sistemi di video-sorveglianza per cercare di risalire a chi ha sparato. sat/trl/mca3 (ITALPRESS)