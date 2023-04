VICENZA (ITALPRESS) – Sparatoria per strada, con un morto e un ferito, nel Comune di Fara Vicentino, in provincia di Vicenza. Un cittadino marocchino è rimasto ucciso in un conflitto a fuoco con i carabinieri dopo aver sparato ad un agente della polizia locale, ferendolo con la pistola sottratta ad uno dei due militari arrivati sul posto. Secondo una prima ricostruzione, l’extracomunitario avrebbe dato in escandescenze per strada e sarebbe riuscito a sottrarre l’arma a uno dei carabinieri intervenuti, facendo fuoco contro un vigile giunto in aiuto dei colleghi.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

