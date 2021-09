TRIESTE (ITALPRESS) – Sparatoria questa mattina a Trieste. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi all’esterno di un bar di via Carducci, in pieno centro. Secondo i primi accertamenti delle forze dell’ordine giunte sul posto sarebbero otto le persone rimaste ferite, probabilmente in seguito a una maxi rissa. Tra i feriti una persona sarebbe in gravi condizioni.

(ITALPRESS).