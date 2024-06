ROMA (ITALPRESS) – Domani, oltre al match Italia-Albania, in scena alle 21 a Dortmund, ci sarà anche l’altra gara del girone degli azzurri di questi Europei di calcio, ovvero l’attesa Spagna-Croazia, in scena alle 18 a Berlino. Pronto per questa sfida il tecnico degli iberici, Luis de la Fuente. “Ammiro davvero la mentalità dei calciatori croati, perchè sono un esempio di orgoglio nazionale e di sentimenti di unità. Mi rende orgoglioso quando proviamo la stessa cosa nel nostro Paese”, ha detto il ct spagnolo a UEFA.com. “I giocatori croati, oltre ad avere questo spirito di ‘nazionalità’, hanno un talento speciale per lo sport e per lo sport di squadra in particolare. Come si sono comportati come Nazionale negli ultimi anni è eccezionale”, ha aggiunto de la Fuente.

“Quando metti insieme il talento e l’orgoglio nazionale, qualsiasi team diventa molto pericoloso e molto forte. Questo è quello che sto cercando di instillare nella nostra Nazionale. Abbiamo molto talento, abbiamo giocatori eccezionali dal punto di vista calcistico”, ha proseguito l’allenatore della Spagna.

“Dobbiamo avere quel senso di cosa significhi essere spagnoli e dire: ‘Stiamo rappresentando il nostro Paesè. Dobbiamo dimostrare l’orgoglio che proviamo a rappresentando un’intera Nazione che ci sostiene”, ha concluso de la Fuente.

