ROMA (ITALPRESS) – Dopo i Giochi di Parigi 2024, anche la spada azzurra ripartirà dalla Valle d’Aosta. Sarà la splendida località di Champoluc, nel Comune di Ayas, ad ospitare il primo ritiro stagionale della Nazionale maschile e femminile del Commissario tecnico Dario Chiadò dal 28 ottobre al 1° novembre. Sono 32 gli atleti convocati, 16 donne e altrettanti uomini, per l’allenamento collegiale che aprirà la stagione 2024-2025 e dunque il nuovo quadriennio olimpico. Un primo ritiro con tanti giovani che si affiancheranno agli elementi di maggior esperienza. Della squadra femminile che in Francia ha regalato la 50^ medaglia d’oro della storia per la scherma italiana alle Olimpiadi ci sarà Giulia Rizzi. Un turno di riposo è stato invece concesso alle altre olimpioniche Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio, quest’ultima fresca sposa (sabato nella sua Sicilia ha detto “sì” al fisioterapista dello staff federale Francesco Aragona), mentre Mara Navarria proseguirà l’attività agonistica in campo nazionale dopo aver annunciato a Parigi l’ultimo atto della sua straordinaria carriera azzurra in giro per il mondo.

Con Giulia Rizzi, dunque, si alleneranno in Valle d’Aosta le spadiste Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Beatrice Cagnin, Alice Clerici, Anita Corradino, Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Carola Maccagno, Roberta Marzani, Eleonora Orso, Lucrezia Paulis, Vera Perini, Vittoria Siletti e Gaia Traditi.

Il gruppo maschile, invece, sarà composto da Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Fabrizio Di Marco, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Matteo Galassi, Fabio Mastromarino, Simone Mencarelli, Marco Paganelli, Giacomo Paolini, Enrico Piatti, Jacopo Rizzi e Cristiano Sena. Insieme al Responsabile d’arma Dario Chiadò lavoreranno i maestri di staff Alessandro Bossalini, Roberto Cirillo, Enrico Di Ciolo, Daniele Pantoni, Alfredo Rota e Massimo Ferrarese, con il supporto dei preparatori atletici Marco Giangiuliani e Andrea Vivian, del medico Mauro Benvenuti, dei fisioterapisti Benedetto Coraci e Massimiliano Aver e dell’armiere Mauro Michelessi.

Ad Ayas, dove lo scorso giugno svolse il ritiro pre-Europei la sciabola del CT Nicola Zanotti, la spada azzurra arriverà due giorni dopo la conclusione dell’allenamento collegiale del fioretto guidato dal Commissario tecnico Stefano Cerioni (previsto dal 21 al 26 ottobre). La presenza di tutte le armi del settore olimpico nella località di Champoluc è conseguenza della partnership tra la Federazione Italiana Scherma e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, intesa sancita in estate dal Presidente federale Paolo Azzi con l’olimpionico Marco Albarello e sviluppata grazie all’impegno del Comprensorio sciistico Monterosa Ski e del Comune di Ayas.

