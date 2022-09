MILANO (ITALPRESS) – “Non sono io che devo giudicare, non ho i conti dello Stato. Io dico che comunque negli ultimi mesi lo Stato ha fatto buoni profitti proprio grazie agli alti prezzi e quindi ha avuto un surplus di entrate. Mi auguro quindi che questo surplus venga reinvestito nelle imprese”. Lo ha detto il presidente di Assolombarda Alessandro Spada, a margine dell’incontro degli imprenditori con Giulio Tremonti, candidato di Fratelli d’Italia per la Camera nel collegio uninominale di Milano centro, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se fosse d’accordo con la richiesta del leader della Lega Matteo Salvini di optare per uno scostamento di bilancio di 30 miliardi come misura contro il caro energia.(ITALPRESS).

