ROMA (ITALPRESS) – Splendida medaglia d’argento per Giulia Rizzi nella prova del Grand Prix di spada a Budapest. Per l’olimpionica friulana, fermatasi a una sola stoccata dalla vittoria nella finale contro l’ucraina Maksymenko, è l’ottavo podio in carriera in Coppa del Mondo, il secondo stagionale dopo quello conquistato nella tappa inaugurale a Fujairah. Ben tre azzurre del ct Dario Chiadò hanno chiuso tra le top 8 sulle pedane magiare con Federica Isola e Nicol Foietta a un passo dal podio. In campo maschile stop agli ottavi per Simone Mencarelli e Matteo Galassi.

La grande giornata di Giulia Rizzi è iniziata con il successo nel primo incontro di giornata sulla polacca Pawlowska per 15-9. Nel tabellone da 32 la friulana si è imposta, ancora con un 15-9, sulla svizzera Favre prima di avere la meglio negli ottavi sulla romena Constantin con il risultato di 15-11. Nei quarti di finale, in un derby azzurro, la campionessa olimpica a squadre di Parigi 2024 ha superato Federica Isola con il punteggio di 15-9, prima dell’abbraccio di fine match. La corsa della classe ’89 delle Fiamme Oro è continuata poi con la vittoria per 7-6 sulla coreana Song numero 1 del tabellone, in una semifinale batticuore che Giulia ha fatto sua a tre secondi dalla fine del minuto supplementare.

Finale amara per l’azzurra, che ha visto sfumare la terza vittoria in carriera solamente al minuto di priorità contro l’ucraina Maksymenko che ha avuto la meglio dell’azzura per 12-11. La friulana sale così per la seconda volta stagionale sul podio confermandosi nel gotha mondiale della specialità.

A un passo dal podio sia Nicol Foietta che Federica Isola. Le due spadiste hanno battuto nel tabellone da 64 rispettivamente l’ucraina Varfolomeyeva (15-13) e la giapponese Narita (15-10). Nel turno delle 32 le due italiane si sono imposte sull’estone Embrich (11-10) e l’ucraina Bezhura (13-7). Negli ottavi di finale Foietta ha avuto la meglio sulla svedese Martensson per 15-10 mentre Isola ha battuto l’americana Oxenreider 15-10. Stop nei quarti per la toscana dell’Esercito che ha chiuso ottava dopo la beffarda sconfitta 7-6 sulla canadese Mackinnon e per Federica Isola che è giunta settima dopo il derby perso contro Giulia Rizzi.

Stop negli ottavi di finale per Lucrezia Paulis e Carola Maccagno che hanno chiuso la prova rispettivamente in 9^ e 16^ posizione dopo un’ottima prestazione.

Così le altre italiane in pedana oggi: 25^ Alice Clerici, 28^ Gaia Caforio, 35^ Alberta Santuccio, 39^ Rossella Fiamingo, 48^ Alessandra Bozza, 56^ Roberta Marzani.

I due azzurri migliori nella prova maschile sono Simone Mencarelli (12°) e Matteo Galassi (16°). I due italiani hanno iniziato la giornata con i successi nel tabellone da 64 rispettivamente contro l’ucraino Makiienko (15-12) ed il colombiano Roa (15-9). Nel turno da 32 il portacolori delle Fiamme Oro ha superato 15-10 il tedesco Petersen mentre lo spadista del Centro Sportivo Carabinieri si è imposto con il punteggio di 15-12 sul kazako Kurbanov. Lo stop sia per Simone Mencarelli che per Matteo Galassi è arrivato negli ottavi nei match con lo svizzero Hauri (12-11) e il giapponese Yamada (15-11). Entrambi dunque si sono fermati sulla soglia dei top 8. Così gli altri azzurri: 20° Davide Di Veroli, 41° Andrea Santarelli, 42° Gianpaolo Buzzacchino e 62° Giacomo Paolini.

– foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

