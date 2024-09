Space Economy, l’Italia mette in campo 7,2 miliardi

ROMA (ITALPRESS) - L'aerospazio è uno dei settori del futuro per il made in Italy. E da qui al 2026 saranno messi in campo 7,2 miliardi per far diventare l'Italia leader nella space economy. Ne ha parlato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione degli Stati Generali della Space Economy a Milano, a Palazzo Lombardia. sat/mrv