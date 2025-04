Sovranità Marocco sul Sahara Occidentale, Francia “Sostegno intangibile”

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – La Francia ha ribadito in maniera chiara e inequivocabile il proprio sostegno alla sovranità del Marocco sul Sahara Occidentale, definendo questa posizione come “intangibile”. Lo ha annunciato il ministero degli Affari esteri francese in un comunicato ufficiale diffuso martedì, al termine dell’incontro tra il ministro francese dell’Europa e degli Affari esteri, Jean-Noel Barrot, e il ministro marocchino degli Affari esteri, Nasser Bourita.

Nel comunicato Parigi richiama la lettera inviata il 30 luglio 2024 dal presidente Emmanuel Macron a re Mohammed VI, in cui si afferma esplicitamente che “per la Francia, il presente e il futuro del Sahara occidentale si collocano nell’ambito della sovranità marocchina”. Una linea, si legge nella nota, che resta immutabile e guida l’azione diplomatica francese sia a livello nazionale che internazionale.

Il ministro Barrot ha confermato inoltre il pieno appoggio al piano marocchino di autonomia per il Sahara Occidentale, considerato da Parigi come “l’unico quadro possibile” per una risoluzione politica della questione e “la sola base” per giungere a una soluzione duratura. Il capo della diplomazia francese ha anche evidenziato il crescente consenso internazionale attorno all’iniziativa di autonomia proposta da Rabat, sottolineando l’impegno della Francia a svolgere un ruolo attivo in questo processo.

Infine, Parigi ha rinnovato il proprio sostegno agli sforzi del Marocco per lo sviluppo economico e sociale delle province meridionali del Regno, ricordando le iniziative già intraprese in questa direzione e confermando l’intenzione di proseguire su questa linea di cooperazione.

