Continua l’espansione di Soundreef nel mondo dei diritti d’autore. Nel 2020 sono oltre 4.500 i nuovi iscritti, che si aggiungono ai 39.000 autori ed editori che avevano già scelto la collecting per la gestione delle proprie royalty prima dell’inizio dell’anno. Gli iscritti a Soundreef salgono quindi a quota 43 mila (di cui 26.000 solo in Italia), facendo registrare un +12%.

Tra gli autori che hanno scelto Soundreef da gennaio 2021, non mancano le grandi firme della musica italiana: spicca il nome di Marco Castoldi, in arte Morgan, fondatore dei Bluvertigo, due volte vincitore della Targa Tenco e la cui “Altrove” è stata indicata da ‘Rolling Stone’ la migliore canzone italiana del millennio.

Passa anche Diego Calvetti, compositore, musicista e produttore che ha scritto brani per Noemi, Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Francesco Renga, Patty Pravo, Marco Masini, Annalisa, Mietta, Bianca Atzei e Irene Fornaciari. Tra le sue produzioni più importanti ci sono grandi successi di Ultimo, Modà e Noemi.

Sceglie Soundreef Roberto Rossi, figura di punta della discografia in Italia, attualmente direttore artistico di Sony Legacy e autore di diversi successi, tra cui lo storico “Boys” di Sabrina Salerno.

Fa inoltre il suo ingresso in Soundreef Marco Rinalduzzi musicista di grande esperienza che ha scoperto e prodotto artisti come Giorgia e Alex Baroni e ha collaborato con celebri nomi come Andrea Bocelli, Antonello Venditti, Claudio Baglioni, Gianni Morandi e Zucchero. Tra i tanti brani che portano la sua firma c’è anche “E poi” di Giorgia.

Tra i nuovi passaggi c’è inoltre il violinista della PFM, Lucio Fabbri, polistrumentista, arrangiatore e produttore musicale di X-Factor, che ha collaborato con tanti artisti tra cui Fabrizio De André, Demetrio Stratos, Eugenio Finardi, Roberto Vecchioni e Pierangelo Bertoli. Ha vinto il Festival di Sanremo per tre volte nella sezione Campioni e quattro volte nella sezione Giovani.

Passa in Soundreef anche Marco Conidi, cantautore che ha partecipato due volte al Festival di Sanremo e che, dal 2013, è tra i componenti dell’Orchestraccia, collettivo che ha portato alla ribalta la tradizione folcloristica romana. Come autore ha scritto brani interpretati da artisti del calibro di Paola Turci e Luca Barbarossa.

E, tra i tanti nuovi arrivi in Soundreef, ci sono anche i già annunciati Federica Abbate, Takagi & Ketra, Danti, i Boomdabash e alcuni tra i più importanti nomi del rap italiano: Sfera Ebbasta, Gué Pequeno, Marracash, Charlie Charles, Shablo e Ernia, questi ultimi passati a Soundreef per la raccolta online.

(ITALPRESS).