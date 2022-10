Soumahoro “Porteremo in Parlamento le sofferenze dei dimenticati”

"Con umiltà, con determinazione porteremo in Parlamento le sofferenze dei dimenticati, lo faremo per chi ha perso la vita sul lavoro, lo faremo per chi vive in miseria". Lo ha detto il neo deputato Aboubakar Soumahoro, eletto con l’alleanza Verdi-Sinistra italiana, entrando per la prima volta a Montecitorio accompagnato da un gruppo di lavoratori. xc3/sat/gtr