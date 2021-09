PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron il presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno avuto una conversazione telefonica sulla questione dell’accordo Usa-Australia sui sottomarini. “I due leader – si legge in una nota congiunta – hanno convenuto che la situazione avrebbe beneficiato di consultazioni aperte tra alleati su questioni di interesse strategico per la Francia e i partner europei. Il presidente Biden ha espresso il suo costante impegno in tal senso. I due leader hanno deciso di aprire un percorso di consultazioni approfondite, volto a creare le condizioni per garantire la fiducia e proporre misure concrete verso obiettivi comuni”. Macron e Biden si incontreranno a fine ottobre “per raggiungere intese condivise e mantenere lo slancio in questo processo. Il presidente Emmanuel Macron ha deciso che l’ambasciatore francese tornerà a Washington la prossima settimana. Inizierà quindi un intenso lavoro con alti funzionari statunitensi”, prosegue la nota.

Il presidente Biden riafferma “l’importanza strategica dell’impegno francese ed europeo nella regione indo-pacifica, anche nel quadro della strategia recentemente pubblicata dall’Unione europea per l’Indo-Pacifico. Gli Stati Uniti riconoscono anche l’importanza di una difesa europea più forte e più capace, che contribuisce positivamente alla sicurezza transatlantica e globale ed è complementare alla NATO”. Nel quadro della lotta al terrorismo, gli Stati Uniti si impegnano “a rafforzare il proprio sostegno alle operazioni nel Sahel condotte dagli Stati europei”.

