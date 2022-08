Sostenibilità, dal Mise 750 milioni di euro per le imprese

Sostenibilità, dal Mise 750 milioni di euro per le imprese

Al via il programma di investimenti del Ministero dello sviluppo economico per realizzare progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione negli ambiti di intervento del “Green new deal italiano”. I fondi ammontano a 750 milioni di euro. abr/gsl