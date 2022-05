ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si celebrerà il prossimo 5 giugno, VOIhotels, catena di hotellerie del Gruppo Alpitour, annuncia la nuova collaborazione con Treedom, la piattaforma web che finanzia direttamente progetti agroforestali, diffusi sul territorio, realizzando ecosistemi sostenibili e permettendo a migliaia di contadini di far fronte ai costi iniziali della piantumazione di nuovi alberi, al fine di garantire nel tempo sovranità alimentare ed opportunità di reddito. VOIhotels si impegna da sempre in modo concreto per sviluppare un turismo sostenibile fatto di scelte etiche, sicurezza sul lavoro, utilizzo di prodotti locali e salvaguardia della natura. Ed è proprio per promuovere una sempre maggiore sensibilizzazione degli ospiti su questi importanti temi che il Gruppo ha deciso di avviare con Treedom una partnership volta a piantumare 1.500 nuovi alberi, da frutto e forestali, in 3 anni a partire dal 2022, così che ogni volta che si sceglierà di viaggiare con VOIhotels si sosterrà questo importante impegno nei confronti dell’ambiente e dei suoi abitanti.

Quello della sostenibilità è per VOIhotels una responsabilità a tutto tondo, con diverse iniziative intraprese per promuovere la responsabilità sociale nel mondo del turismo: tra queste il progetto di certificazione GSTC (Global Sustainable Tourism Council), per ridurre i consumi e mettere in atto virtuosi comportamenti in tema energetico, che ha visto la certificazione di 13 strutture, la totalità degli hotel in Italia. Tra le altre attività virtuose il recupero degli oli esausti che vengono riciclati per ottenere oli rigenerati da reimmettere nel mercato, evitando così gli ingenti danni che potrebbero essere prodotti se immessi in natura. Un recupero vantaggioso il cui ricavato viene devoluto, grazie alla partnership con Renoil (Consorzio Nazionale di raccolta e recupero oli grassi vegetali e animali esausti), al progetto Treedom.

Un’altra attività promossa è la collaborazione con Worldrise, l’associazione che agisce per la salvaguardia dell’ambiente marino, con cui VOIhotels promuove anche l’educazione sul mare e le sue meraviglie coinvolgendo gli ospiti con attività mirate, materiale informativo e iniziative per favorire la conoscenza e la formazione sulle tematiche ambientali.

Tutte le strutture VOIhotels sono certificate Dream&Charme, il primo e unico Organismo di Certificazione internazionale indipendente, imparziale, specializzato e legalmente accreditato finalizzato a garantire le caratteristiche delle strutture ricettive verso gli ospiti e le agenzie, assicurando che le strutture certificate abbiano i requisiti di sostenibilità del settore del turismo, recependo i requisiti principali su questo tema delle norme internazionali sicurezza e sanificazione, che abbiano un’attenzione reale ai temi sociali, ambientali e di corretta gestione e fornendo ancora maggiori certezze, affidabilità e sicurezza.

Inoltre, a partire dalla stagione estiva 2019 VOIhotels ha annunciato lo stop della plastica monouso nei propri hotel e introdotto D Planet, una innovativa linea cosmetica realizzata con Allegrini e composta da detergente mani e shampoo-doccia completamente plastic free, senza additivi o conservanti chimici, ottenendo un risparmio di oltre 2800 Kg di plastica, tra flaconi, dispenser e taniche necessari per la linea cortesia delle proprie strutture in Italia.

Il valore del territorio passa anche attraverso la comprensione e il rispetto della cultura dei luoghi in cui sono situati gli hotel del Gruppo. Per questo ai clienti sono proposti menu realizzati con prodotti a km0, bio, così come un’ampia varietà di piatti della tradizione tipica, locale e regionale, vegetariani e vegani, ma anche rispettosi di eventuali intolleranze alimentari. In questa direzione si inserisce anche l’avvio della recente partnership con il Consorzio Cipolla Rossa di Tropea IGP Calabria, che si pone l’obiettivo di valorizzare le peculiarità del marchio IGP di questo prodotto tipico della Calabria, regione in cui VOIhotels ha aperto proprio quest’anno una nuova struttura, VOI Le Muse Resort, che va ad aggiungersi alle altre due già presenti con l’intento di dar vita ad un nuovo polo turistico volto a valorizzare le bellezze di questo territorio, definito la perla del Tirreno.

Per tutta la stagione, VOIhotels adotterà questo prodotto tra le proposte culinarie di 6 selezionati resort della catena presenti in Calabria, Sicilia, Sardegna e Puglia, promuovendo week end gastronomici in cui la cipolla rossa sarà la protagonista indiscussa grazie anche al coinvolgimento di alcuni tra i più importanti chef ambasciatori della cucina calabrese nel mondo. Questa è solo una prima iniziativa, ma l’obiettivo è di valorizzare quanto più possibile i territori e i prodotti tipici locali dei luoghi in cui gli hotel sono situati.

“Il nostro obiettivo è di sviluppare un’ospitalità ai più alti standard di sostenibilità ambientale, sensibilizzando i nostri ospiti e vivendo in armonia con i territori in cui si trovano i nostri hotel. Per questo in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente vogliamo dare il nostro contributo annunciando queste nuove partnership che vanno ad aggiungersi a quelle già in essere inserendosi nel percorso intrapreso da tempo e volto a valorizzare le eccellenze locali e sostenere la bellezza della tradizione italiana fatta di territori ricchi di storia, sapori e particolarità da tutelare e promuovere”, afferma Paolo Terrinoni, amministratore delegato VOIhotels.

