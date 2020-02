Il Consiglio regionale della Toscana darà un contributo ai volontari che svolgono attività per portare sollievo ai piccoli pazienti delle strutture sanitarie della Regione. Lo prevede una proposta di legge, di iniziativa dell’Ufficio di presidenza del Consiglio (firmatari il presidente Eugenio Giani del Pd, la vicepresidente Lucia de Robertis del Pd, i consiglieri segretari Marco Casucci della Lega e Antonio Mazzeo del Pd) che è stata licenziata con voto favorevole all’unanimità dalla commissione Sanità, presieduta da Stefano Scaramelli (Iv).

L’atto prevede interventi del Consiglio a sostegno delle associazioni di volontariato che svolgono attività per il sollievo, psicologico ed emotivo, dei pazienti pediatrici durante la loro degenza, o durante la somministrazione di terapie, analisi, visite mediche, o nel tragitto di accompagnamento da e verso il domicilio.

Si parla, nello specifico, delle attività svolte da clown e mediante giochi terapeutici, e ogni altro intervento organizzato per ‘distrarre’ i piccoli pazienti attraverso il gioco, il teatro e la musica.

I contributi che saranno concessi nel 2020 ammontano a un massimo di 100 mila euro, e saranno distribuiti sulla base del numero delle domande validamente presentate, a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico.