Sorsi di benessere – La tisana perfetta per rilassarsi

Sorsi di benessere – La tisana perfetta per rilassarsi

ROMA (ITALPRESS) - Stress e tensioni ti mettono alla prova? Una tisana alla passiflora e camomilla può aiutarti a rilassarti e favorire il benessere digestivo. Scopri come prepararla in pochi minuti e arricchirla con un tocco di miele per un effetto ancora più piacevole. Angelica Amodei ci guida nella nuova puntata di Sorsi di Benessere. sat/mrv