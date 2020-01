La corsa di Rafael Nadal al suo ventesimo Slam si ferma nei quarti di finale degli Australian Open, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne. Ad estromettere a sorpresa il campione spagnolo, numero 1 del mondo e del tabellone, è Dominic Thiem, che dopo quattro ore e 13 minuti, batte il mancino di Manacor per la prima volta in uno Slam per giocare la quinta semifinale in un major, la prima fuori dalla terra rossa del Roland Garros. L’austriaco fa la partita e chiude per 7-6(3) 7-6(4) 4-6 7-6(6), con 65 vincenti a 49 e 49 gratuiti a 33. E’ caduto, si è rialzato, ha tremato sul finale di un quarto set diventato un thriller dal finale non scontato. Thiem, quinta forza del seeding, affronterà l’amico Alexander Zverev, disegnando per il finale del torneo due semifinali simmetriche: da un lato si incontrano i desideri di due “nuovi” che vogliono affacciarsi nella lista dei campioni Slam, dall’altra i due Fab 3 Roger Federer e Novak Djokovic, che per la 50ma volta torneranno a illuminare la scena. Thiem, l’austriaco con più semifinali Slam nell’era Open, l’ha battuto sei volte su otto. Il match è innanzitutto fisico, come vuole il copione, visto che di fronte ci sono due maratoneti della racchetta. Il primo set dura 67 minuti e vive almeno di due tempi. Nadal ha un piano chiaro, vuole forzare Thiem a rallentare, cerca di indurlo a giocargli una palla alta verso destra per aggirarla e tirare il dritto a occhi chiusi. Una tattica che funziona in parte, visto che Thiem si mette in tasca i primi due tie-break e, soprattutto, quello decisivo nel quarto set, dove l’austriaco non sfrutta il servizio sul 5-5. E dove chiude la sfida al terzo match-point, dopo aver di fatto rimesso in corsa un Nadal che, come sempre, da’ tutto prima di arrendersi. Thiem, secondo austriaco a spingersi così lontano a Melbourne dopo Thomas Muster (1989-1997), sfiderà per il pass in finale Zverev, che si impone in quattro set sullo svizzero Stan Wawrinka, 15esima testa di serie, con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4, 6-2. Nel tabellone femminfile, saranno Simona Halep e Garbine ad affrontarsi nella seconda semifinale. La rumena, quarta testa di serie, batte l’estone Anett Kontaveit (28) con un duplice 6-1, mentre la spagnola si impone per 7-5 6-3 sulla russa Anastasia Pavlyuchenkova (30). Nell’altra semifinale, definita ieri, di fronte l’australiana

Ashleigh Barty (1) e l’americana Sofia Kenin (14).

(ITALPRESS).