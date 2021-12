PRATELLA (CASERTA) (ITALPRESS) – Acqua Sorgesana, brand del Gruppo SGAM, è l’acqua ufficiale della Maratona Sorrento-Positano che si svolgerà il 4 e 5 Dicembre.

“La presenza di Sorgesana vuole essere un segnale forte e preciso di quanto il Gruppo SGAM tenga al territorio e in particolar modo allo sport e alle manifestazioni sportive che, come questa, coniugano perfettamente la tradizione culturale di uno sport dalla storia millenaria con l’amore per la natura: uno scenario stupendo per due meravigliose gare”, si legge in una nota.

Saranno disponibili due percorsi per permettere ad agonisti e appassionati di vivere un’esperienza unica in uno dei panorami più suggestivi al mondo. Sorrento, Sant’Agnello, Massa Lubrense, Sant’Agata sui due Golfi e Positano faranno da

sfondo alla gara podistica e ci si immergerà in un’atmosfera unica. La Maratona si snoderà, infatti, su un percorso che attraversa le bellezze e i luoghi incantevoli della costiera sorrentina, coinvolgendo circa 2.000 partecipanti.

Acqua Sorgesana sarà presente in tutti i punti ristoro del tracciato, dalla partenza all’arrivo, per idratare tutti i partecipanti.

Sorgesana è un’acqua oligominerale naturale che, grazie alla sua leggerezza, è particolarmente indicata per chi pratica attività sportive e per il consumo quotidiano.

“Da sempre vicini allo sport abbiamo deciso di sostenere la maratona Sorrento-Positano” afferma Gabriella Cuzzone, direttore Marketing del Gruppo SGAM, non solo perchè consapevoli della valenza sociale dello sport in generale e in particolare delle maratone, che ancora oggi sono in grado di attirare migliaia di

appassionati, ma anche per essere vicini ad una manifestazione che attraverso il gesto atletico, riesce a valorizzare la splendida cornice della Sorrento-Positano, con le sue straordinarie bellezze naturali, scenario unico per questo tipo di competizione”.

