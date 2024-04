RECCO (ITALPRESS) – Questa mattina l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro, insieme al sindaco del Comune di Recco e al presidente della Pro Recco Maurizio Felugo, ha effettuato un sopralluogo alla piscina “Antonio Ferro” di Punta Sant’Anna, che sarà presto ricostruita e rinnovata anche grazie a contributi regionali. La riqualificazione dell’impianto è stata infatti inserita nel Programma Triennale 2023-2025 del Fondo Strategico Regionale e l’importo complessivo dei lavori è di 4,7 milioni di euro. Il progetto vede la demolizione dell’intero edificio e la realizzazione di una nuova struttura sulla stessa superficie della piscina esistente. “L’obiettivo primario è quello di recuperare la piena funzionalità della piscina come luogo di sport e di ritrovo per numerosi atleti e appassionati – spiega l’assessore regionale allo Sport – Il recupero si inserisce a sua volta all’interno di un piano di rilancio dell’intera zona circostante, con ricadute positive sull’intera città. Con il Comune e la Pro Recco, che qui gioca in casa le sue partite casalinghe, proseguono le proficue interlocuzioni per garantire l’avvio dei lavori e dare alla comunità recchelina un impianto che sia davvero sicuro e all’avanguardia, in linea con la nomina della Liguria a Regione Europea dello Sport 2025”.

Foto: ufficio stampa regione Liguria

(ITALPRESS).