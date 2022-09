ROMA (ITALPRESS) – Soneva presenta l’Academy online in collaborazione con iChild, offrendo una versione digitale dei corsi della Soneva Academy per le scuole di tutto il mondo. Sono stati sviluppati in collaborazione con l’organizzazione iChild per garantire che il materiale rientri nei programmi di studio della maggior parte delle scuole. Poiché il nuovo anno scolastico è iniziato gli studenti, compresi i bambini/ragazzi, possono conoscere alcuni dei progetti di scienza, natura e sostenibilità che si stanno svolgendo a Soneva. I corsi sono completamente gratuiti. Al momento, ci sono tre diversi corsi: Esplora le barriere coralline; Zanzare; La plastica nelle nostre vite.

– foto ufficio stampa Soneva Academy –

(ITALPRESS).