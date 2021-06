E’ terminata con un ko in finale la corsa di Lorenzo Sonego nel “Viking International”, torneo Atp 250 con un montepremi pari a 547.265 euro disputato sui campi in erba del Devonshire Park di Eastbourne, in Inghilterra. Il 26enne piemontese, numero 27 del mondo e terza forza del seeding, si è arreso all’ultimo atto di fronte all’australiano Alex De Minaur, 18 del ranking Atp e seconda testa di serie del torneo, col punteggio di 4-6 6-4 7-6 (5).

Diversi i ribaltamenti di fronte nel match di oggi. Nel primo set break in favore del 22enne di Sydney nel terzo gioco, con risposta immediata e contro-break dell’italiano nel quarto game. Decisivo il decimo gioco, con Sonego che ha strappato la battuta all’avversario. Nella seconda frazione è partito forte De Minaur, con un break in apertura, conservato sino al termine del set. Nel terzo parziale, infine, determinante il tie-break, nel quale l’azzurro è risultato più falloso dell’australiano.

“Dedico questo risultato a mia nonna, che è venuta a mancare due settimane fa. Faccio tanti complimenti al mio avversario. E’ stata una settimana fantastica e una bella finale: ringrazio il mio team”, ha detto l’italiano a fine gara.

Quella odierna era la quarta finale in carriera nel circuito internazionale per Sonego. Il torinese ha trionfato sull’erba di Antalya nel 2019 e sulla terra rossa di Cagliari quest’anno. L’azzurro si è fermato all’atto conclusivo, invece, sul cemento di Vienna nel 2020.

Da lunedì sarà in scena nel singolare maschile Wimbledon, dove non ha mai superato il primo turno: si è arreso all’esordio sia nel 2018 che 2019. Lo scorso anno il Major londinese non è stato giocato, a causa della pandemia da Covid-19; in questa edizione Sonego è fra le 32 teste di serie del main draw. Il torinese, numero 23 del seeding, è stato sorteggiato al primo turno contro il portoghese Pedro Sousa, 121 del ranking Atp, mai affrontato fin qui in carriera.

