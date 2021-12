PALERMO (ITALPRESS) – L’Empoli la sorpresa, Davide Frattesi calciatore rivelazione, Inter favorita nella corsa al titolo. E’ quanto emerge da un sondaggio promosso dall’ITALPRESS con la maggior parte dei tecnici di serie A (16 allenatori su 20). Grandi elogi agli azzurri di Aurelio Andreazzoli per 9 allenatori su 16 la squadra più sorprendente di questa prima parte di stagione, complimenti anche alla Fiorentina votata da tre tecnici, in due hanno indicato il Napoli, uno il Venezia (Simone Inzaghi), mentre Andriy Shevchenko ha preferito non esprimersi sull’argomento. Opinioni diverse sul calciatore rivelazione, anche se alla fine a chiudere in testa questa speciale classifica è il centrocampista del Sassuolo, Davide Frattesi, scelto da tre allenatori. Vanta due citazioni Scamacca, mentre una a testa Anguissa, Bellanova, Bremer, Brozovic (a votarlo Mihajhlovic che in realtà ha preferito eleggere il giocatore che secondo lui più si è messo in evidenza), Busio, Dzeko, Koopmeiners, Osimhen, Pinamonti, Tonali e Simeone.

Capitolo scudetto: campionato avvincente e incerto ma il tentativo di fuga dell’Inter e le difficoltà delle dirette rivali nelle ultime settimane del 2021 hanno spostato gli equilibri verso l’Inter, per 11 allenatori su 16 la grande favorita per il titolo. In due (Tudor e Cioffi) scelgono il Napoli, quindi una preferenza per Atalanta (Juric) e Milan (Sheva), mentre Simone Inzaghi preferisce non sbilanciarsi.

Queste le tre domande rivolte ai tecnici:

1. Squadra rivelazione del campionato

2. Calciatore rivelazione del campionato

3. Chi vincerà lo scudetto

SINISA MIHAJLOVIC (BOLOGNA)

1. Napoli

2. Brozovic

3. Inter

WALTER MAZZARRI (CAGLIARI)

1. Empoli

2. Bellanova

3. Inter

AURELIO ANDREAZZOLI (EMPOLI)

1. Fiorentina

2. Frattesi

3. Inter

VINCENZO ITALIANO (FIORENTINA)

1. Empoli

2. Koopmeiners

3. Inter

ANDRIY SHEVCHENKO (GENOA)

1. —-

2. Tonali

3. Milan

SIMONE INZAGHI (INTER)

1. Venezia

2. Pinamonti

3. Troppo presto per dirlo

STEFANO PIOLI (MILAN)

1. Fiorentina

2. Simeone

3. Inter

LUCIANO SPALLETTI (NAPOLI)

1. Empoli

2. Scamacca

3. Inter

STEFANO COLANTUONO (SALERNITANA)

1. Empoli

2. Scamacca

3. Inter

ROBERTO D’AVERSA (SAMPDORIA)

1. Empoli

2. Anguissa

3. Inter

ALESSIO DIONISI (SASSUOLO)

1. Fiorentina

2. Dzeko

3. Inter

THIAGO MOTTA (SPEZIA)

1. Empoli

2. Frattesi

3. Inter

IVAN JURIC (TORINO)

1. Empoli

2. Bremer

3. Atalanta

GABRIELE CIOFFI (UDINESE)

1. Empoli

2. Frattesi

3. Napoli

PAOLO ZANETTI (VENEZIA)

1. Empoli

2. Busio

3. Inter

IGOR TUDOR (VERONA)

1. Napoli

2. Osimhen

3. Napoli

