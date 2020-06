Nelle intenzioni di voto degli italiani la compagine di centrodestra, seppur in leggera contrazione, si dimostra ancora in netto vantaggio rispetto ai partiti di Governo. E’ quanto risulta da un sondaggio di Euromedia Research, diretta da Alessandra Ghisleri, in esclusiva per l’agenzia di stampa Italpress.

La situazione, in ogni caso, disegna un’opposizione con la Lega ancora stabilmente primo partito, al 25,5%; Fratelli d’Italia in stallo, al 13,6%, dopo l’importante crescita dei mesi scorsi. PD e M5S si confrontano per la seconda posizione del ranking del voto, col partito di Nicola Zingaretti (20,2%) ancora in vantaggio sull’alleato (16%) ma non in grado, almeno per il momento, di impensierire il partito di Matteo Salvini. Italia Viva di Matteo Renzi e’ al 3,4%. Mentre Forza Italia è al 7,3%.