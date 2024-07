Soluzioni per la mobilità in uno studio Unipol – Polimi

MILANO (ITALPRESS) - Nella città di Milano solo il 40% del parco automobili è compatibile con il passaggio al full electric, ma la percentuale crolla al 20% se si guarda all'aspetto economico e alla convenienza dell'investimento per il passaggio all'auto elettrica. E' quanto emerge da un'analisi del Politecnico di Milano, basata su dati anonimi provenienti da dispositivi telematici di UnipolTech. Lo studio è stato presentato in Triennale a Milano, in occasione del The Urban Mobility Council organizzato da Unipol. f12/mgg/mrv