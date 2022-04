Le soluzioni migliori per stampare etichette adesive online

Poter usufruire di un servizio di stampa online è una necessità che accomuna ormai sempre più aziende. A rispondere già da tempo a tale bisogno sono le realtà del web to print, che hanno trasferito in rete il processo che antecede la produzione, offrendo agli utenti la possibilità di configurare in modo autonomo i propri prodotti, visualizzare subito il preventivo di spesa e ordinare. Tutto in pochi passaggi, con ottimizzazione importante dei tempi.

A farsi strada nel comparto della stampa è soprattutto il mondo del labelling: stampare etichette adesive online è consuetudine per molte realtà di settori differenti, dai produttori, di piccole o grandi dimensioni, ai liberi professionisti, agenzie e tipografie che rivendono etichette ai propri clienti. Con la crescita della domanda il settore ha visto un incremento notevole anche di risposta; come in moltissimi altri ambiti sul web, all’utente spetta la capacità di saper scegliere tra le varie proposte.

Punto di partenza è l’aspettativa: un’etichetta adesiva non vale l’altra, e se la necessità dell’azienda è ottenere una forte personalizzazione del prodotto insieme alla garanzia di una stampa qualitativamente superiore, la ricerca della soluzione migliore online deve orientarsi verso fornitori di servizio molto verticali, specializzati in stampa di etichette adesive e con esperienza a riguardo.

Che cosa vuol dire qualità di stampa

Parlando genericamente di qualità di stampa si fa riferimento a un risultato ottimale dal punto di vista della resa estetica e funzionale. Tuttavia la qualità ha confini più ampi, e per chi si occupa da sempre di stampare etichette adesive spesso è una proprietà intrinseca di tutto il processo. Sul prodotto finale certamente, ma anche in fase di assistenza al cliente, in termini di ricerca e innovazione; quando la qualità fa parte del modo di fare dell’azienda che offre il servizio, l’intera esperienza risulta piacevole.

Come si riconosce online questo tipo di servizio? Si può partire dal valutare ciò che viene proposto in fase di configurazione delle etichette, sia dal punto di vista delle possibilità offerte in termini di personalizzazione sia dall’attenzione che viene riservata ad alcuni dettagli che fanno la differenza.

Il configuratore e la personalizzazione delle etichette LabelDoo

Prendiamo come riferimento il configuratore online di LabelDoo, una realtà che lavora nel settore della stampa da oltre 50 anni. Prima dell’aspetto “personalizzazione” soffermiamoci su un particolare spesso sottovalutato delle etichette in bobina: il tipo di rotolo fornito.

La bobina ha un peso notevole durante l’applicazione delle etichette al supporto, sia che questo lavoro venga svolto a mano sia con macchina etichettatrice. È importante, infatti, che essa sia conforme alle necessità specifiche per agevolare il più possibile lo svolgimento del compito, con il perfetto inserimento in macchina in caso di applicazione automatica. Ebbene, a tale necessità spesso non rispondono i rotoli standard, più comuni online.

Come si nota, nel configuratore LabelDoo è possibile, invece, impostare diversi parametri che definiscono il posizionamento delle etichette sul rotolo; inoltre, l’azienda fornisce bobine di diverse dimensioni a seconda dei bisogni della singola azienda. Nel rendere più agevole e migliorare il lavoro di applicazione alle aziende si riscontra la capacità dell’etichettificio di saper indagare e comprendere quali siano le reali difficoltà delle imprese, nonché l’impegno nel rispondervi con soluzioni adeguate.

Entrando nel vivo della personalizzazione, la stessa attenzione è percepibile dai parametri presenti nel configuratore e da come il tutto è presentato. Uno strumento chiaro, molto semplice da usare e con approfondimenti che fanno da guida all’utente durante il percorso. Dalla scelta del formato, a quella dei materiali di stampa fino alle nobilitazioni, ogni elemento con cui personalizzare le etichette garantisce un ventaglio di scelta molto ampio, non solo opzioni tradizionali. Per il formato, ad esempio, è disponibile anche il fronte-retro; la stampa a caldo c’è sia standard che con lamina 3d; e ancora, è possibile stampare più varianti grafiche della stessa etichetta, ognuna con quantità personalizzata. Tutto questo sempre in una sola configurazione.

Il lato umano che accorcia le distanze

Per quanto i servizi online garantiscano rapidità, autonomia e praticità, a volte può essere utile o semplicemente far piacere il confronto di persona. La soluzione LabelDoo è anche questo: assistenza da parte dello staff sempre, per supportare l’utente online ma anche per rispondere a informazioni o curiosità. L’innovazione fa parte di tutto ciò che ruota intorno alla realizzazione delle etichette, da come il servizio viene proposto sul web a come viene stampato il prodotto e consegnato, ma il supporto e l’assistenza restano priorità del lato umano dell’azienda.