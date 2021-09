Bosch Termotecnica sostiene e guida lo sviluppo di tecnologie innovative e sostenibili per l’ambiente, con innovazione e comfort nel mondo dei sistemi per il riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Le pompe di calore aria-acqua di Bosch sono un’ottima soluzione per chi desidera gestire, in base alle stagioni e alle temperature esterne, il riscaldamento ed eventualmente il raffrescamento della propria abitazione. Bosch Termotecnica propone diverse soluzioni adatte ad ogni singola esigenza tra cui la pompa di calore Compress 7000 AW silenziosa, efficiente e dal design moderno ed elegante e Compress 3000 AWS per una combinazione perfetta di efficienza e flessibilità. Compress 7000 AW ottimizza il risparmio energetico utilizzando l’energia gratuita dell’aria per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Adatta sia ai nuovi edifici sia per le sostituzioni nei lavori di ammodernamento in edifici esistenti la pompa di calore reversibile aria-acqua si distingue per il design elegante, le elevate prestazioni e l’ottimale comfort domestico. La Compress 7000 AW si distingue inoltre per la sua estrema silenziosità ponendola al top del mercato nella sua categoria. Inoltre, è possibile connettere l’impianto alla rete internet di casa per gestirlo da remoto tramite l’app Bosch EasyRemote. Disponibile in diverse taglie di potenza, da 5 a 17 kW, e in diversi modelli Compress 7000 AW garantisce ampia flessibilità di integrazione con impianti fotovoltaici, solari termici e generatori ausiliari per realizzare un impianto ancora più efficiente ed ecosostenibile pur riducendo consumi e costi energetici. La pompa di calore reversibile aria-acqua Compress 3000 AWS ha un ampio range di potenze, da 4 a 15 kW, con alimentazione monofase o trifase e 4 differenti configurazioni per adattarsi a qualsiasi esigenza. Si distingue per la silenziosità e le alte prestazioni sia in riscaldamento sia in raffrescamento, infatti è in grado di regolare la potenza in modo continuo in base al reale fabbisogno di comfort. L’elettronica è predisposta per garantire un funzionamento ottimale anche in abbinamento a caldaie e impianti fotovoltaici e consente l’abbinamento con un’interfaccia Internet per controllare e gestire la pompa di calore anche da remoto. (ITALPRESS).