CAORSO (ITALPRESS) – La centrale nucleare di Caorso ha ospitato una rappresentazione teatrale sulla salute e sicurezza sul lavoro dal titolo “Il Bianco Silenzio. Per un lavoro sicuro”. Un’iniziativa sostenuta dall’Organo Commissariale di Sogin in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, che si celebra il 28 aprile, per promuovere e diffondere la cultura della sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro.

La Giornata Mondiale della Salute e Sicurezza sul Lavoro è stata istituita nel 2003 dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) per sensibilizzare e riflettere sulla cultura della prevenzione nei contesti professionali.

Lo spettacolo è stato messo in scena da Manicomics Teatro e narra le storie di tre lavoratori vittime di incidenti sul lavoro. L’opera è scritta per rafforzare nel pubblico la sensibilità? e la consapevolezza nei confronti di un tema cosi? importante e delicato.

All’iniziativa sono intervenute, tra l’altro, le rappresentanze sindacali territoriali e le diverse figure professionali di Sogin e della controllata Nucleco impegnate, in prima linea, nella protezione dei lavoratori. L’appuntamento è stato un momento di riflessione comune.

Le misure adottate da Sogin nell’ambito della tutela della salute e dell’ambiente durante le attività quotidiane, in particolare, nel mantenimento in sicurezza degli impianti nucleari, nel decommissioning e nella gestione dei rifiuti convenzionali e radioattivi sono allineate agli standard internazionali, all’interno del Sistema di Gestione Integrato – che comprende la Sicurezza sul Lavoro – certificato secondo gli standard UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001.

Con la formazione sui temi legati alla sicurezza l’azienda, “da sempre, investe per il suo personale e per quello degli appaltatori. Lo scorso anno sono state erogate circa 17 mila ore di formazione specifica – si legge in una nota -. Sogin conferma, con questa iniziativa, il suo costante impegno al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile n. 3 – Salute e benessere – e n. 8 – Lavoro dignitoso e crescita economica – dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite”.

