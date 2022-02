Smeriglio “Commissione Ue agisca contro i tirocini non retribuiti”

Smeriglio “Commissione Ue agisca contro i tirocini non retribuiti”

"Spetta alla Commissione europea adottare un'iniziativa legislativa per contrastare il fenomeno dei tirocini non retribuiti". Così l'eurodeputato PD, Massimiliano Smeriglio, a margine della plenaria che si è espressa contro la pratica degli stage non pagati. alp/sat/gtr