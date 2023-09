Smau, un laboratorio per le aziende che vogliono innovare

ROMA (ITALPRESS) - "Il nostro compito è sempre stato quello di essere un laboratorio, non solo di prodotti e soluzioni, ma anche di idee ed esperienze da condividere. I fronti su cui oggi le nostre imprese sono chiamate a focalizzarsi attengono a tre ambiti, il primo è legato al cliente-utente, a come vive oggi l'esperienza di un prodotto o un servizio, il secondo aspetto ai nostri collaboratori e dipendenti, a come trattenere i talenti e seguirne le esigenze, il terzo attiene agli stakeholder, perché oggi c'è un bilancio non finanziario, la sostenibilità e tanti aspetti vitali che contano quasi più di quelli economici". A dirlo in un'intervista all'Italpress Pierantonio Macola, presidente di Smau. mrv/fsc/gtr