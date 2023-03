ROMA (ITALPRESS) – smart, il premium brand all-electric, svela i primi dettagli di design e ufficializza il nome del secondo modello della nuova generazione: la smart #3, un SUV coupè caratterizzato da uno stile sportivo e avanguardista. Il Mercedes-Benz Global team ha reinterpretato in chiave sportiva il concetto stilistico di “sensual producty”. Come per la smart #1, il design di interni ed esterni della smart #3 è stato realizzato dal Mercedes-Benz global design team. Con l’intenzione di offrire un’interpretazione dinamica e sportiva del concetto di ‘sensual producty’, il design esterno della smart #3 è definito da linee organiche e curve atletiche. Il risultato è un’auto emotivamente iconica, definita da un’energia vibrante.

“Questa attrazione di opposti, muscolosa ma al contempo elegantemente sensuale e perfettamente bilanciata, rende il design un’importante pietra miliare nell’evoluzione del valore fondamentale della premiumness di smart” ha dichiarato Gorden Wagener, Chief Design Officer di Mercedes-Benz. “Il design dell’#3 è emotivamente rassicurante, attrae e addirittura emoziona al primo sguardo”. Lo stile della nuova #3 è ulteriormente accentuato da numerosi dettagli. Nella parte anteriore, i fari a LED, dalla forma slanciata, si fondono con un deciso ‘shark nosè e un’ampia griglia a forma di ‘A’. Sui fianchi il tetto bicolore si incontra con la linea di cintura che – morbida e senza soluzione di continuità – collega i montanti A e C plasmando una silhouette fastback elegante e sportiva. Le grandi dimensioni dei cerchi aggiungono un ulteriore elemento di potenza, mentre i condotti di raffreddamento conici non lasciano dubbi sulle intenzioni di perfomance.

“Dopo aver lanciato la smart #1, non vediamo l’ora di presentare il secondo modello della nuova generazione. La smart #3 sarà svelata all’Auto Shanghai e costituirà un elemento strategico del nostro portfolio prodotti, offrendo un ulteriore contributo alla ridefinizione del concetto di mobilità urbana” spiega Dirk Adelmann, CEO smart Europe. Nella parte posteriore, i primi bozzetti mostrano la decisa curvatura, creata dallo spoiler prominente, dal montante C e dai robusti parafanghi e paraurti posteriori. Il look di #3 combina un aspetto atletico con elementi premium e di grande modernità, come i fanali posteriori con elementi pixelati. Dopo la smart #1, che è già stata lanciata nel primo mercato europeo, la nuova #3 arricchisce la nuova famiglia di prodotti firmati smart, in cui presto ne seguiranno altri. Ulteriori dettagli sulla nuova smart #3 per il mercato europeo saranno resi noti in seguito.

foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

(ITALPRESS).