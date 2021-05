Smart Mobility, al via in Campania il progetto Borgo 4.0

Smart Mobility, al via in Campania il progetto Borgo 4.0

Presentato, presso il circuito di sperimentazione Adler Speed Lab di Ottaviano, il progetto Borgo 4.0. La piattaforma di filiera riunisce le realtà regionali attive nel settore automotive in un'iniziativa che punta a integrare azioni di ricerca, sviluppo e innovazione con la sperimentazione, in ambiente reale e in scala, delle nuove tecnologie per la guida autonoma e connessa. gve/pc/gtr