ROMA (ITALPRESS) – smart rompe gli indugi e anticipa gli incentivi per tutte le vetture in pronta consegna della gamma #1 e #3 che beneficiano di ecobonus. L’operazione #smartincentivo raddoppia, infatti, l’ecobonus anticipando i nuovi incentivi attesi per marzo per l’acquisto da parte di privati con finanziamento, contanti e con noleggio smart Mobility Rent. Tutte le offerte sono già disponibili e presso tutti i partner smart, dove è disponibile anche un’offerta dedicata ad #1 Brabus con nuovi canoni di noleggio, particolarmente convenienti per una potenza green mai così attraente. “L’attesa e l’incertezza sono il maggiore ostacolo nell’acquisto di un’auto nuova”, ha dichiarato Danilo Testani, head of sales smart italia srl. “Per questo motivo, abbiamo deciso di togliere tutti i dubbi grazie un’offerta semplice ed estremamente vantaggiosa che, di fatto, anticipa gli ecoincentivi previsti al mese di marzo”.

(ITALPRESS).

