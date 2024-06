ROMA (ITALPRESS) – “Quando l’Inghilterra fa grandi prestazioni come gruppo, diventa molto forte. Dobbiamo stare attenti, sono una delle migliori nazionali dell’Europeo: hanno fisicità e tecnica. Dobbiamo provare a sfruttare i loro punti deboli, ma dobbiamo essere cauti perchè possono farci male in qualsiasi momento”. Così Francesco Calzona, commissario tecnico della Slovacchia, in conferenza stampa in vista della gara contro la nazionale dei Tre Leoni, in programma domani alle 21 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen. “Dobbiamo essere concentrati al 100% e pensare solo a noi stessi – ha aggiunto l’ex Napoli -. Abbiamo commesso degli errori nelle partite precedenti e non possiamo permetterci di ripeterli, perchè un’avversaria forte come l’Inghilterra ti punirà sempre”. Calzona si è poi soffermato su Lobotka: “E’ stato Player of the Match due volte in tre partite ed è fondamentale per noi – ha detto il ct slovacco sul centrocampista dei partenopei -. Affronterà un giocatore di livello mondiale come Jude Bellingham, ma anche Lobotka è un giocatore di livello mondiale. E’ un top player. Ma da solo non può far nulla, ho fiducia: i miei giocatori sono al 100% e giocheranno una grande partita”. Insieme a Calzona è intervenuto il difensore in forza all’Hertha Berlino Peter Pekarik: “Il primo obiettivo è stato raggiunto, passare dal girone agli ottavi. Ora abbiamo un altro traguardo da raggiungere. Dico sempre che se sogni in grande puoi ottenere grandi cose. Sappiamo chi abbiamo di fronte. Sono stati finalisti all’ultimo Europeo, hanno grandi giocatori e sono tra i favoriti per vincere”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

