Rimandato l’avvio del “Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of moving”, circuito di regate che sarebbe dovuto partire il 14 e 15 marzo allo Yacht Club Italiano di Genova. Nessun annullamento, ma solo un posticipo, per la tappa che doveva dare inizio al circuito itinerante della classe Optimist che richiama ogni anno centinaia di giovani velisti dai 9 ai 15 anni. E’ stata scelta la prudenza e allo stesso tempo il rispetto per chi potrebbe essere impossibilitato a spostarsi dalla propria zona di residenza: le incertezze del momento e la continua evoluzione dell’epidemia da CoVid-19, hanno suggerito di spostare la regata ad ottobre. Nessun annullamento dunque, ma solo un posticipo con la conferma che le tappe totali del Circuito rimarranno 5 e che, anzi, slittando con una regata a fine stagione, si potrebbero coinvolgere altri bambini, che durante l’estate perfezioneranno la loro tecnica velica in un circolo affiliato alla Federazione Italiana Vela, fino a riuscire ad affrontare le regate di Genova nel prossimo ottobre. A questo punto la prima tappa diventerà quella prevista dall’1 al 3 maggio a Campione del Garda.

(ITALPRESS).