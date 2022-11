MILANO (ITALPRESS) – Il 9 luglio del 2006 l’Italia vince per la quarta volta i Mondiali di calcio, battendo in finale gli acerrimi rivali della Francia. Una vittoria storica di una squadra che, grazie a una grandissima coesione, è riuscita a superare tutte le difficoltà che ha incontrato sul suo cammino, fino alla vittoria finale.

Mondiali 2006 – Destino Azzurro, diretto da Luca Severi e da un’idea di Alessandro Mamoli con la consulenza sportiva di Paolo Condò, è la docu-serie Sky Original in quattro puntate, prodotta da Wildside, società del gruppo Fremantle, e Sky, in esclusiva su Sky Documentaries dal 5 novembre alle 17.15 e alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand. La docu-serie sarà in onda anche su Sky Sport Uno da lunedì 7 a giovedì 10 novembre alle 23.00.

La storia di quel magico mese, tra giugno e luglio del 2006, viene rivissuta attraverso la viva voce del Commissario tecnico e dei giocatori che hanno compiuto quell’impresa, e di giornalisti e calciatori internazionali.

Tra i molti ospiti, spiccano i nomi di grandi protagonisti del calcio italiano e mondiale come: Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Pierluigi Collina, Paolo Condò, Alessandro Del Piero, William Gallas, Gennaro Gattuso, Fabio Grosso, Jurgen Klinsmann, Marcello Lippi, Gabriele Marcotti, Marco Materazzi, John Terry e Luca Toni.

