PALERMO (ITALPRESS) – Un sito/blog per parlare a 360 gradi di dressage, in tutte le sue declinazioni e con tutte le sue molteplici sfaccettature, ma soprattutto con approfondimenti tecnici, uno sguardo verso l’estero, un pò di storia e gli incontri con i protagonisti italiani e con quelli stranieri. Nasce Dressage.it, dominio messo a disposizione da Emanuele Facecchia, titolare di un’azienda molto conosciuta nei sistemi di sicurezza (Combivox), con l’apporto decisivo di un altro vero appassionato del dressage, Riccardo Volpi, il quale oltre a dirigere una società leader nel settore come Amahorse Trading è ormai noto a livello internazionale grazie anche all’allevamento Fonteabeti che continua a produrre giovani cavalli di grande qualità. Ci sarà spazio per le testimonianze di big come Monica Theodorescu, Katrina Wuest, Arthur Kottas, Hans Riegler, Jan Bemelmans e Vincenzo Truppa, il quale, oltre a collaborare con articoli tecnici, ha messo a disposizione il suo libro “Dressage” che sarà pubblicato sul sito/blog. Che fornirà anche dettagliate presentazioni di attrezzature, notizie circa le attività federali e altre informazioni utili per cavalli, cavalieri, giudici, atleti e allevatori con l’obiettivo di sostenere il movimento del dressage e farlo crescere.

