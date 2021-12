ROMA (ITALPRESS) – “A seguito della cabina di coordinamento presieduta dal Commissario alla ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini del 24 novembre scorso, abbiamo avviato il percorso che porterà ad affidare i primi interventi finanziati con il Piano Nazionale di ripresa e resilienza per le aree colpite dal sisma. Per il Lazio si tratta di interventi sulle strade comunali per circa 6 milioni di euro, di progetti di rigenerazione urbana per oltre 18 milioni di euro, di ulteriori interventi sulla Salaria, da Cittaducale al bivio di Micigliano, e la Piacente per circa 26 milioni di euro e di ammodernamento delle stazioni ferroviarie di Rieti ed Antrodoco per 6 milioni di euro”. Lo spiega in una nota l’assessore della Regione Lazio per le Politiche alla Ricostruzione, Claudio Di Berardino.

“Inoltre nei prossimi giorni – continua l‘assessore – verranno definiti interventi puntuali sulla rifunzionalizzazione di edifici pubblici, sulla conservazione dei beni culturali recuperati a seguito del sisma e sulla installazione di punti di produzione e distribuzione di idrogeno. Con i sindaci del cratere e le parti sociali e datoriali abbiamo da subito svolto degli incontri per definire insieme le azioni operative da intraprendere e per condividere il lavoro che si sta facendo per la definizione dei bandi, che si rivolgeranno alle imprese e favoriranno lo sviluppo economico del territorio”. “Esprimo grande apprezzamento – conclude Di Berardino – per il lavoro svolto dalla struttura commissariale, da tutta la cabina di coordinamento integrata che ha definito i primi interventi per la nostra regione previsti dal PNRR sisma e dall’USR Lazio. Il PNRR per le aree del sisma è uno strumento che integra le risorse già previste per la ricostruzione utili a favorire lo sviluppo dell’area fondamentale per i cittadini del territorio e per tutto il Lazio”.

