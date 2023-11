Sisma 2016, Marsilio “Bando da oltre 3 milioni per le imprese colpite”

Sisma 2016, Marsilio “Bando da oltre 3 milioni per le imprese colpite”

TERAMO (ITALPRESS) - Oltre tre milioni di euro per venire incontro alle imprese colpite dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 e del gennaio 2017 tramite la concessione di aiuti alle imprese che realizzino investimenti produttivi e che, al momento, abbiano sede operativa nei comuni coinvolti. La Regione Abruzzo intende così sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo delle aree interessate dal sisma avendo a disposizione ‪3.257.664‬,68 euro a cui si andranno ad aggiungere le risorse che si renderanno disponibili da altre economie. E’ quanto annunciato, questa mattina, a Teramo, dal Presidente della giunta regionale Marco Marsilio, affiancato dal direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione Vincenzo Rivera, dalla dirigente del Servizio amministrativo USR Daniela Valenza , dal dirigente per la ricostruzione pubblica Piergiorgio Tittarelli e dal Presidente della provincia di Teramo, Camillo D’Angelo. mgg/gtr (Fonte video: Regione Abruzzo)