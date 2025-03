Siria, Governatore Latakia “Tornati alla normalità”

DAMASCO (SIRIA) (ITALPRESS) – Il governatore di Latakia Mohammed Othman ha confermato che la vita è tornata alla normalità in diverse zone della costa siriana, invitando i residenti a tornare, dopo le sanguinose tensioni che hanno caratterizzato quelle aree negli ultimi giorni.

Othman ha affermato ai media locali che i resti del “regime di Assad” hanno commesso omicidi e furti mentre abbandonavano la provincia, aggiungendo: “Hanno approfittato del caos e ucciso diversi civili e rubato alcune proprietà”.

Ha inoltre affermato che le forze siriane sono in grado di garantire la sicurezza in tutte le aree, fornendo pattugliamenti e forze di sicurezza. Ciò è avvenuto dopo che le forze di sicurezza hanno intensificato la caccia agli elementi armati, descritti come resti del precedente regime. Il Ministero della Difesa siriano ha confermato in una dichiarazione rilasciata lunedì di essere riuscito a “rimuovere i resti del regime dai centri vitali e a mettere in sicurezza la maggior parte delle strade principali”.

Ha inoltre dichiarato di “aver elaborato nuovi piani per completare la lotta contro i resti e porre fine a qualsiasi minaccia futura”. Ha spiegato che le forze di sicurezza hanno sventato le minacce, aggiungendo che “le province di Latakia e Tartous sono state messe in sicurezza”.

A sua volta, il portavoce del Ministero della Difesa, il colonnello Hassan Abdul Ghani, ha annunciato la fine delle operazioni militari nei governatorati costieri, dopo aver assorbito gli attacchi dei resti del defunto regime e averli allontanati dai centri vitali. Ha affermato: “Con l’avvio della seconda fase delle operazioni, le nostre forze sono riuscite a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati per questa fase”.

Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha promesso ieri sera di dare la caccia ai “resti”, sottolineando che non hanno altra scelta che arrendersi immediatamente e sottolineando che la Siria non verrà trascinata in una guerra civile.

-Foto Ipa/Agency-

