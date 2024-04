MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Jannik Sinner si qualifica per le semifinali del Rolex Monte-Carlo Masters”, terzo 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 5.950.575 di euro, in scena su campi in terra rossa. Il tennista altoatesino, numero 2 del mondo e del tabellone, ha superato nei quarti il danese Holger Rune, testa di serie numero 7, in tre set con il punteggio di 6-4 6-7(6) 6-3, maturato in due ore e 41 minuti di gioco. Sinner, che conserva così la piazza d’onore del ranking Atp, se la vedrà con il greco Stefanos Tsitsipas (12), che in precedenza si era imposto sul russo Karen Khachanov (15) per 6-4 6-2.

– Foto Ipa Agency –

