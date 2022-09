NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner approda al

terzo turno dell’edizione n.142 degli US Open, quarto torneo

stagionale del “Grande Slam” in corso sui campi in cemento

dell’USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing

Meadows, New York (montepremi 60.000.000 dollari). Il tennista altoatesino, testa di serie numero 11 e 13 Atp, batte sul Louis Armstrong Stadium il qualificato statunitense Christopher Eubanks, 145esimo del ranking, con il punteggio di 6-4 7-6(8) 6-2, dopo due ore e 22 minuti di gioco.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

